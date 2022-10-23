Саутгемптон приймає Арсенал в 13-му турі АПЛ. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч АПЛ Саутгемптон – Арсенал стартує о 16:00 за київським часом. "Каноніри" очолюють турнірну таблицю (27 очок після 10-ти матчів). У "святих" 15 місце і 11 балів.

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Пряма трансляція – на Setanta Sports. За основними подіями гри можна стежити в онлайні "Футбол 24".

Олександр Зінченко не потрапив до заявки. Вочевидь, пошкодження все ще дає про себе знати. Це вже 6-й матч поспіль в усіх турнірах, який українець пропускає. У сезоні 2022/23 Олександр зіграв 6 поєдинків, віддав 1 асист.

Стартові склади

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