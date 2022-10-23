Саутгемптон принимает Арсенал в 13-м туре АПЛ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч АПЛ Саутгемптон – Арсенал стартует в 16:00 по киевскому времени. "Канониры" возглавляют турнирную таблицу (27 очков после 10 матчей). У "святых" 15 место и 11 баллов.

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Прямая трансляция – на Setanta Sports. За основными событиями игры можно следить в онлайне "Футбол 24".

Александр Зинченко не попал в заявку. Очевидно, повреждение все еще дает о себе знать. Это уже 6-й матч подряд во всех турнирах, который пропускает украинец. В сезоне 2022/23 Александр сыграл 6 поединков, отдал 1 ассист.

Стартовые составы

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Арсенал