Керманич Арсенала Мікель Артета навіть радий, що у нього аж троє гравців на лівий фланг захисту.

"Ми хочемо створити конкуренцію на кожній позиції. Гадаю, зробити їх усіх щасливими неможливо. Коли грає один, то інший не такий щасливий, як той, який грає постійно.

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Цього сезону зліва ми вже спробували Зінченка, Тірні та Томіясу. Я думаю, що всі троє виступили дійсно добре, коли виходили на поле. Це саме те, що нам потрібно. У різних іграх нам потрібні різні речі на цій позиції, і ми адаптуємося до кожного окремого суперника", – цитує Артету прес-служба Арсенала.

Нагадаємо, Зінченко останні 5 матчів пропустив через травму, але це не завадило Арсеналу виграти усі поєдинки. У трьох матчах українця підміняв Тірні, а у двох Томіясу, який також може зіграти справа або в трійці центральних захисників.

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