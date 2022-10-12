Лідер збірної України Олександр Зінченко все ще має певні проблеми зі здоров'ям, через що не може повноцінно повернутись до тренувального процесу.

12 жовтня команда Мікеля Артети провела ранкове тренування перед матчем 4-го туру Ліги Європи проти Буде-Глімт. Відсутніми були 4 гравці, повідомляє Football Daily.

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На полі не було Олександра Зінченка, Габріела Жезуса, Еміля Сміт-Роу та Мохамеда Елнені. Українець, ймовірно, досі не оговтався від м'язового пошкодження, через яке пропускав зустріч проти Ліверпуля в АПЛ (3:2).

Зустріч з Буде-Глімт відбудеться вже завтра, 13 жовтня, стартовий свисток пролунає о 19:45. Зінченко ризикує пропустити вже 6 з 12 поєдинків у сезоні на клубному рівні.

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