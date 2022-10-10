Наставник Арсенала Мікель Артета через травму Олександра Зінченка і неналежний стан Кірана Тірні був змушений випустити зліва в захисті на матч з Ліверпулем (3:2) Такехіро Томіясу.

"Томі грав на позиції лівого центрального захисника у збірній Японії. Якщо подивитися на ігри, то він може діяти і як лівий захисник, тому ви не можете вказувати мені, лівоногий він чи правоногий.

Арсенал – Ліверпуль – 3:2 – відео голів та огляд матчу

У нас є варіанти, і ми повинні використовувати їх якнайкраще. Особливо з урахуванням тієї кількості хвилин, яку нам належить провести в найближчі кілька тижнів, і це добре, що гравці почуваються комфортно на кількох позиціях. Томіясу зіграв дуже добре. Ми сподівалися, що він це зробить, і він це зробив. Думати про те, щоб зупинити Салаха, і насправді зробити це – зовсім різні історія.

У Зінченка іще одна м'язова травма, подивимося, як розвиватиметься ситуація в найближчі кілька днів", – цитує Артету FootballLondon.

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