Лидер сборной Украины Александр Зинченко все еще имеет определенные проблемы со здоровьем, из-за чего не может полноценно вернуться к тренировочному процессу.

12 октября команда Микеля Артеты провела утреннюю тренировку перед матчем 4-го тура Лиги Европы против Буде-Глимт. Отсутствовали 4 игрока, сообщает Football Daily .

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На поле не было Александра Зинченко, Габриэла Жезуса, Эмиля Смит-Роу и Мохаммеда Элнени. Украинец, вероятно, до сих пор не оправился от мышечного повреждения, из-за которого пропускал встречу против Ливерпуля в АПЛ (3:2).

Встреча с Буде-Глимт состоится уже завтра, 13 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:45. Зинченко рискует пропустить уже 6 из 12 поединков в сезоне на клубном уровне.