Арсенал, Ліверпуль, Ліон і Мілан заповнять паузу в національних чемпіонатах поїздкою в ОАЕ на Dubai Super Cup.

Мікель Артета вирішив повезти команду в тепліший клімат під час паузи в АПЛ. У Дубаї суперниками Арсенала стануть Ліон (8 грудня) та Мілан (13 грудня), повідомляє офіційний сайт "канонірів".

Зінченко став своїм в Арсеналі – символічний момент перед трибунами

Четвертою командою Dubai Super Cup стане Ліверпуль. Підопічні Юргена Клоппа 11 грудня зіграють проти Ліона, а 16 числа протистоятимуть Мілану.

Таким чином, міні-турнір складатиметься з 4-х матчів. Кожна гра завершиться серією пенальті, переможець якої отримає бонусне очко. За перемогу в основний час команда здобуде 3 пункти, за нічию – 2. Команда, яка набере найбільшу кількість балів, виграє Dubai Super Cup-2022.

Нагадаємо, влітку Зінченко перейшов до Арсенала з Ман Сіті за 35 мільйонів євро. Українець зіграв за "канонірів" 9 матчів, забив 1 гол, а команда очолює турнірну таблицю АПЛ, відірвавшись від Манчестер Сіті на 5 очок.

"Отримає по вухах ще до матчу": унікальний випадок на ЧС-2022 – зіркові брати-одноклубники у різних збірних