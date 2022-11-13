Українець відіграв майже весь матч проти Вулверхемптона і вкотре потішив вболівальників "канонірів".

Вже у компенсований час Артета замінив Зінченка на Соареша. Арсенал виграв з рахунком 2:0 і гарантував собі першу сходинку АПЛ на період паузи ЧС-2022. Перевага лондонців над Манчестер Сіті складає 5 очок. Олександр після фінального свистка підійшов до гостьової трибуни, подякував фанатам і поцілував емблему нинішнього клубу.

Zinchenko kissing the Arsenal badge at full time



via @SmithRoweHQ pic.twitter.com/YlMxaANfvJ — Doc (@karthikadhaigal) November 12, 2022

Нагадаємо, влітку саме "містяни" продали Зінченка Арсеналу за 35 млн євро.

Арсенал розбив Вулверхемптон на виїзді та зміцнив лідерство в АПЛ – Зінченко жахав привозами і взяв участь в обох голах