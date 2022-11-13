Зінченко став своїм в Арсеналі – символічний момент перед трибунами
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Олександр Зінченко продовжує завойовувати любов вболівальників Арсенала.
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Мартін Едегор 55’
Мартін Едегор 75’
55’ Мартін Едегор
75’ Мартін Едегор
Українець відіграв майже весь матч проти Вулверхемптона і вкотре потішив вболівальників "канонірів".
Вже у компенсований час Артета замінив Зінченка на Соареша. Арсенал виграв з рахунком 2:0 і гарантував собі першу сходинку АПЛ на період паузи ЧС-2022. Перевага лондонців над Манчестер Сіті складає 5 очок. Олександр після фінального свистка підійшов до гостьової трибуни, подякував фанатам і поцілував емблему нинішнього клубу.
Нагадаємо, влітку саме "містяни" продали Зінченка Арсеналу за 35 млн євро.
Арсенал розбив Вулверхемптон на виїзді та зміцнив лідерство в АПЛ – Зінченко жахав привозами і взяв участь в обох голах
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