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Зінченко зазнав провалу в чудернацькій вправі на тренуванні Манчестер Сіті – партнери відразу покарали українця

19:03 989 Читать на русском
Зінченко зазнав провалу в чудернацькій вправі на тренуванні Манчестер Сіті – партнери відразу покарали українця
Олександр Зінченко / Getty Images

Гравці Манчестер Сіті не втомлюються вигадувати різноманітні розваги під час командних тренувань.

Одним з головних героїв чергової забави "містян" став Олександр Зінченко.

Едерсон на тренуванні закрутив м'яч у ворота розкішним ударом з-за лицьової лінії

Українець не зміг вчасно впоратися з вправою, ціль якої залишилася загадкою навіть для офіційного Твіттера клубу. Зінченко прибіг останнім до купки гравців і відразу отримав покарання. Одноклубники щедро нагородили його стусанами під час ходи імпровізованим живим коридором.

Нагадаємо, свій наступний матч Манчестер Сіті проведе 26 січня – 1/16 фіналу Кубка Англії проти Фулхема.

"Зінченко – клятий мотлох". Вболівальники Манчестер Сіті знищують українця за слабку гру на незручній позиції

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Теги
Англія Відеоновини Українці за кордоном Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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