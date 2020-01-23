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Едерсон на тренуванні закрутив м'яч у ворота розкішним ударом з-за лицьової лінії

14:30 1828 Читать на русском
Едерсон на тренуванні закрутив м'яч у ворота розкішним ударом з-за лицьової лінії
Едерсон / Getty Images

Воротар Манчестер Сіті Едерсон показав чудову техніку закручування м'яча на одному з тренувань команди.

Гравець "містян" вирішив підтвердити, що у Бразилії навіть голкіпери повинні вміло бити по воротах.

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Один з тренерів Манчестер Сіті Браян Кідд дав завдання Едерсону – поставити м'яч за кілька метрів позаду лицьової лінії і поцілити у ворота. Це не стало проблемою для 26-річного гравця. Едерсон підійшов до шкіряного і невимушено закрутив його у ціль з першої спроби.

Нагадаємо, Манчестер Сіті влітку 2017 року заплатив Бенфіці за воротаря збірної Бразилії 35 млн фунтів.

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