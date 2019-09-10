Зінченко: З кожною грою збірна України стає все сильнішою

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко вважає, під керівництвом Андрія Шевченка збірна України поступово показує все більш цікаву і сильну гру.

"Вимальовується вже картина нашої гри. З кожною грою збірна України стає все сильнішою, і це відчувається. Думаю, з боку це видно.

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Та компактність і взаємодія між гравцями – вона кидається в очі. Приємно грати", – сказав Зінченко в ефірі програми Футбольний формат.

Нагадаємо, збірна Україна у відборі на Євро-2020 після 5 турів набрала 13 очок та впевнено очолює свою відбіркову групу. Сьогодні, 10 вересня, "синьо-жовті" у Дніпрі проведуть товариський матч проти Нігерії.

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