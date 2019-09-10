Зінченко проїхався з вітерцем по Дніпру напередодні матчу з Нігерією

Напередодні товариського поєдинку проти Нігерії Олександр Зінченко провів тест-драйв у Дніпрі.

Олександр Зінченко вирішив сісти за кермо напередодні спарингу проти збірної Нігерії, який відбудеться сьогодні, 10 вересня, на Дніпро-Арені.

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Футболіст провів тест-драйв та з вітерцем проїхався по Дніпру, після чого вирушив на відкрите тренування "синьо-жовтих", яке зібрало рекордні 7 тисяч глядачів.

Товариський поєдинок стартує о 21:20. У жовтні національна команда може достроково оформити путівку на Євро-2020.

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