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Зінченко проїхався з вітерцем по Дніпру напередодні матчу з Нігерією

11:24 1026 Читать на русском
Зінченко проїхався з вітерцем по Дніпру напередодні матчу з Нігерією
Олександр Зінченко / УАФ

Напередодні товариського поєдинку проти Нігерії Олександр Зінченко провів тест-драйв у Дніпрі.

 

Олександр Зінченко вирішив сісти за кермо напередодні спарингу проти збірної Нігерії, який відбудеться сьогодні, 10 вересня, на Дніпро-Арені.

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Футболіст провів тест-драйв та з вітерцем проїхався по Дніпру, після чого вирушив на відкрите тренування "синьо-жовтих", яке зібрало рекордні 7 тисяч глядачів.

Товариський поєдинок стартує о 21:20. У жовтні національна команда може достроково оформити путівку на Євро-2020.

Україна – Нігерія: анонс товариського матчу

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Олександр Зінченко Олександр Зінченко Україна Україна Збірна України Україна - Нігерія Нігерія Нігерія Відеоновини
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