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Зинченко: С каждой игрой сборная Украины становится все сильнее

16:25 57 Читати українською
Зинченко: С каждой игрой сборная Украины становится все сильнее
Александр Зинченко / фото из соцсетей

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко считает, что под руководством Андрея Шевченко сборная Украины постепенно показывает все более интересную и сильную игру.

 

"Вырисовывается уже картина нашей игры. С каждой игрой сборная Украины становится все сильнее, и это чувствуется. Думаю, со стороны это видно.

Украина – Нигерия: анонс товарищеского матча

Та компактность и взаимодействие между игроками – оно ​​бросается в глаза. Приятно играть", – сказал Зинченко в эфире программы Футбольный формат.

Напомним, сборная Украины в отборе на Евро-2020 после 5 туров набрала 13 очков и уверенно возглавляет свою отборочную группу. Сегодня, 10 сентября, "сине-желтые" в Днепре проведут товарищеский матч против Нигерии.

Зинченко покатался с ветерком по Днепру накануне матча с Нигерией

blog_ava
Украина – Нигерия: анонс товарищеского матча
08:00
1019
Теги
Украина Украина Сборная Украины Украина - Нигерия Видеоновости Александр Зинченко Александр Зинченко
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