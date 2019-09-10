Зинченко: С каждой игрой сборная Украины становится все сильнее

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко считает, что под руководством Андрея Шевченко сборная Украины постепенно показывает все более интересную и сильную игру.

"Вырисовывается уже картина нашей игры. С каждой игрой сборная Украины становится все сильнее, и это чувствуется. Думаю, со стороны это видно.

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Та компактность и взаимодействие между игроками – оно ​​бросается в глаза. Приятно играть", – сказал Зинченко в эфире программы Футбольный формат.

Напомним, сборная Украины в отборе на Евро-2020 после 5 туров набрала 13 очков и уверенно возглавляет свою отборочную группу. Сегодня, 10 сентября, "сине-желтые" в Днепре проведут товарищеский матч против Нигерии.

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