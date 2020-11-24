Зіркова дружина гравця Манчестер Сіті Олександра Зінченка поділилась фото зі свого дозвілля.

Сімейство Зінченків вирішили разом провести вихідний, катаючись на самокатах осіннім Манчестером. Фото з прогулянки Влада опублікувала в Instagram.

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Попри те, що традиційним кольором команди Олександра є блакитний, щаслива пара приміряла яскраво-зелені костюми.

У нинішньому сезоні АПЛ Зіна провів лише один матч. Після 9-ти турів Манчестер Сіті розташувався на 13-й сходинці, маючи ще гру в запасі.

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