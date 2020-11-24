Звездная жена игрока Манчестер Сити Александра Зинченко поделилась фото из своего досуга.

Семейство Зинченко решили вместе провести выходной, катаясь на самокатах осенним Манчестером. Фото с прогулки Влада опубликовала в Instagram.

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Несмотря на то, что традиционным цветом команды Александра является голубой, счастливая пара примеряла ярко-зеленые костюмы.

В нынешнем сезоне АПЛ Зина провел только один матч. После 9-ти туров Манчестер Сити расположился на 13-й строчке, имея еще игру в запасе.

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