Зинченко с женой покоряли Манчестер на самокатах – яркое фото
00:45 - Читати українською
Звездная жена игрока Манчестер Сити Александра Зинченко поделилась фото из своего досуга.
Семейство Зинченко решили вместе провести выходной, катаясь на самокатах осенним Манчестером. Фото с прогулки Влада опубликовала в Instagram.
Хотела бы видеть Зинченко в Реале, – жена полузащитника сборной Украины
Несмотря на то, что традиционным цветом команды Александра является голубой, счастливая пара примеряла ярко-зеленые костюмы.
В нынешнем сезоне АПЛ Зина провел только один матч. После 9-ти туров Манчестер Сити расположился на 13-й строчке, имея еще игру в запасе.
Португалія поступиться троном, провал Німеччини та Росії, УЄФА вирішить долю України – підсумки Ліги націй 2020/21
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter