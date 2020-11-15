"Якщо я вболівальниця Реала, то мені було б приємніше бачити його у складі "вершкових". Це питання досить абстрактне, оскільки я на це дивлюся через іншу призму, адже я не просто вболівальниця, а дружина футболіста.

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Мені здається, я б раділа трансферу в клуб, в який Саша вписався б за стилем гри, і клуб, який потребував би допомоги Зінченка.

З іншого боку, якщо ти в Сіті, то немає сенсу мріяти про Реал або Барсу. Ось недавно Сіті і Реал зустрічалися в Лізі чемпіонів. Далі пройшли "містяни". Що стосується Барси, то вони і зовсім непереконливі в цьому сезоні", – заявила Влада в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, Зінченко перебуває у структурі Ман Сіті з 2016-го. У минулому сезоні АПЛ 23-річний українець провів 19 матчів.

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