Український легіонер готується до офіційного дебюту за нову команду.

Півзахисник Арсенала Олександр Зінченко взяв участь у традиційній фотосесії "канонірів" перед початком чергового сезону в англійській Прем'єр-лізі, повідомляє офіційний сайт лондонців.

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Це дійство – останнє, що робить команда після завершення передсезонних товариських матчів і презентації екіпірування. Гравці та тренерський штаб у так званий "день ЗМІ" позували для фотографів, а також провели відеозйомку для офіційних мовників.

Вже у п'ятнию, 5 серпня, Зінченко і Ко відкриють новий сезон АПЛ виїзним матчем проти Крістал Пелас. Початок зустрічі о 22:00.

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