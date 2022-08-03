Зінченко взяв участь у фотосесії Арсенала перед стартом сезону АПЛ
Український легіонер готується до офіційного дебюту за нову команду.
Півзахисник Арсенала Олександр Зінченко взяв участь у традиційній фотосесії "канонірів" перед початком чергового сезону в англійській Прем'єр-лізі, повідомляє офіційний сайт лондонців.
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Це дійство – останнє, що робить команда після завершення передсезонних товариських матчів і презентації екіпірування. Гравці та тренерський штаб у так званий "день ЗМІ" позували для фотографів, а також провели відеозйомку для офіційних мовників.
Вже у п'ятнию, 5 серпня, Зінченко і Ко відкриють новий сезон АПЛ виїзним матчем проти Крістал Пелас. Початок зустрічі о 22:00.
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