Полузащитник Арсенала Александр Зинченко принял участие в традиционной фотосессии "канониров" перед началом очередного сезона в английской Премьер-лиге, сообщает официальный сайт лондонцев.

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Это действо – последнее, что делает команда после завершения предсезонных товарищеских матчей и презентации экипировки. Игроки и тренерский штаб в так называемый "день СМИ" позировали для фотографов, а также провели видеосъемку для официальных вещателей.

Уже в пятницу, 5 августа, Зинченко и Ко откроют новый сезон АПЛ выездным матчем против Кристал Пелас. Начало встречи в 22:00.

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