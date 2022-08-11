На радарах чемпіонів Англії опинився Ренан Лоді з Атлетіко, повідомляє The Telegraph.

Зінченко потрапив у символічну збірну стартового туру АПЛ

Бразилець відповідає усім вимогам Гвардіоли на позицію фулбека, однак мадридці не горять бажанням відпускати гравця цього літа. Цікавою альтернативою для Ман Сіті є Кіран Тірні. Шотландець вважався однією з головних надій Арсенала, проте надто часто отримує травми. Цей сезон він взагалі розпочав на лаві запасних, дивлячись на подвиги Олександра Зінченка у матчі проти Крістал Пелас. Тірні може вирушити на місце, яке якраз звільнив українець.

Додамо, що трансферне вікно АПЛ закривається 1 вересня, тому Ман Сіті має ще достатньо часу для запрошення лівого захисника.

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