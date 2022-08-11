Зінченко може "видавити" конкурента з Арсенала в Ман Сіті – чемпіони відчайдушно шукають заміну українцю
Манчестер Сіті має твердий намір підписати лівого захисника до закриття трансферного вікна.
На радарах чемпіонів Англії опинився Ренан Лоді з Атлетіко, повідомляє The Telegraph.
Зінченко потрапив у символічну збірну стартового туру АПЛ
Бразилець відповідає усім вимогам Гвардіоли на позицію фулбека, однак мадридці не горять бажанням відпускати гравця цього літа. Цікавою альтернативою для Ман Сіті є Кіран Тірні. Шотландець вважався однією з головних надій Арсенала, проте надто часто отримує травми. Цей сезон він взагалі розпочав на лаві запасних, дивлячись на подвиги Олександра Зінченка у матчі проти Крістал Пелас. Тірні може вирушити на місце, яке якраз звільнив українець.
Додамо, що трансферне вікно АПЛ закривається 1 вересня, тому Ман Сіті має ще достатньо часу для запрошення лівого захисника.
Зінченко та Холанд сяють у нових командах, 2 звичні риси Бундесліги і французька ностальгія Шахтаря – огляд вікенду