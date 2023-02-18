Захисник "канонірів" Олександр Зінченко забив у матчі 24 туру АПЛ. Дивіться відео першого гола українця за Арсенал на "Футбол 24".

Початок зустрічі між Астон Віллою та Арсеналом видався результативним. Після першого тайму рахунок на табло був на користь "левів" (1:2).

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Після перерви команда Артети зібралася. Відігратись вдруге у матчі допоміг Зінченко. Український захисник забив дебютний гол не тільки у складі Арсенала, а й в АПЛ. У складі Ман Сіті, за який Олександр виступав раніше, він не відзначався у чемпіонаті Англії.

Нагадаємо, що це 20 ювілейний матч українця у футболці лондонців. До того він мав у своєму активі лише асист.

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