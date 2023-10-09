Лондонський Арсенал в центральному поєдинку 8-го туру АПЛ зумів на рідному Емірейтс впоратися із чинним чемпіоном Англії – Манчестер Сіті (1:0). Олександр Зінченко традиційно з’явився у старті "канонірів" і звично організовував атаки команди Артети. До матчу із критикою на адресу українця пройшовся легендарний Майкл Оуен, заявивши, що захисник лондонців занадто млявий. Сашко відповів на полі.

Борнмут Іллі Забарного зазнав розгромної поразки від Евертона Віталія Миколенка. Останній діяв досить переконливо як в захисті, так і в атаці. Ексзахиснику Динамо дісталося від фанатів через прикру помилку, яка призвела до першого гола. Михайло Мудрик, який отримав пошкодження у попередньому матчі, з’явився на полі проти Бернлі (1:4) наприкінці зустрічі і мав шанс оформити асист, якби не змарнована нагода від Ніколаса Джексона.