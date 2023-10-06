"У ситуації з переможним голом Ланса Зінченко постійно перебував на півдорозі до тієї позиції, в якій мав перебувати, чи не так? Він мав або акцентовано грати у відборі, або принаймні зближуватися із суперником – щось у цьому роді. А він, по суті, залишався на місці.

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Зінченко не може дозволяти так легко обходити себе. Він став якимось млявим. В останніх матчах його часто залишають не при справах, суперникам виявляється зовсім не складно збити його з пантелику. Можливо, це пов'язано з фізичними кондиціями Зінченка. У деяких епізодах він виглядає ніби втомленим", – наводить слова Оуена Daily Mail.

Зауважимо, що Арсенал несподівано програв Лансу (1:2), а Зінченко став одним з винуватців, коли французи забивали переможний гол.

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