Зінченко віддав юному фанату футболку, в якій забив перший гол у АПЛ – зворушливе відео
18:40 - Читать на русском
Захисник Арсенала Олександр Зінченко потішив фанатів лондонського клубу не тільки своїм забитим голом у грі з Астон Віллою.
завершено
5’ Оллі Воткінс
31’ Філіппе Коутінью
Букайо Сака 16’
Еміліано Мартінес 90+3’
Габріел Мартінеллі 90+8’
5’ Оллі Воткінс
16’ Букайо Сака
31’ Філіппе Коутінью
90+3’ Еміліано Мартінес
90+8’ Габріел Мартінеллі
Зінченко у другому таймі ударом з-за меж штрафного забив перший свій м'яч в АПЛ та допоміг Арсеналу здобути перемогу над Астон Віллою.
Зінченко: Арсенал продемонстрував, що має характер і яйця
Після гри Сашко підійшов до трибун та віддав свою футболку хлопчику, який спеціально зробив плакат з проханням отримати сувенір від українця. Відео оприлюднив офіційний акаунт Instagram Арсенала.
Цей вчинок Зінченка неймовірно розчулив хлопчика, який розплакався від щастя, отримавши футболку свого кумира.
Арсенал оформив суперкамбек в АПЛ – Зінченко з дебютним голом і помилкою розпочав шоу
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter