Захисник Арсенала Олександр Зінченко потішив фанатів лондонського клубу не тільки своїм забитим голом у грі з Астон Віллою.

Зінченко у другому таймі ударом з-за меж штрафного забив перший свій м'яч в АПЛ та допоміг Арсеналу здобути перемогу над Астон Віллою.

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Після гри Сашко підійшов до трибун та віддав свою футболку хлопчику, який спеціально зробив плакат з проханням отримати сувенір від українця. Відео оприлюднив офіційний акаунт Instagram Арсенала.

Цей вчинок Зінченка неймовірно розчулив хлопчика, який розплакався від щастя, отримавши футболку свого кумира.

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