"Чесно кажучи, у першому таймі наша гра не була достатньо доброю, я взагалі не був радий. У другій половині зустрічі ми показали, що у нас є характер та яйця. Щасливий допомогти своїй команді голом, але моїм пріоритетом завжди були три очки.

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Мартінеллі – неймовірний гравець, ми всі знаємо його якості. Він швидкий та небезпечний, постійно йде вперед. Його вихід на заміну дав нам швидкі ноги, але Лео Троссар також провів чудову роботу, він теж важливий для нас", – цитує Зінченка Football London.

Нагадаємо, у суботу 26-річний українець провів свій 20 поєдинок у футболці "канонірів", у якому відзначився дебютним голом в АПЛ. Наступним суперником Арсенала буде Лестер (25 лютого, 17:00).

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