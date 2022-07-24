Головний тренер "канонірів" Мікель Артета підбив підсумок зустрічі проти Челсі (4:0), яка стала останньою у турне по США. У ній дебютував Олександр Зінченко.

"Вболівальники повинні бути задоволені, але це був товариський матч. Як бачите, у грі є багато плюсів. Те, як ми грали, інтенсивність, яку ми показували. Але водночас це лише пробний матч, не варто захоплюватись.

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Є ще багато моментів, у яких нам треба ставати кращими. Думаю, що ми відчули імпульс, завершили тур, принесли трохи задоволення нашим фанам і всім, хто зробив внесок у цей тур. Настав час повернутись у Лондон, щоб зосередитись на підготовці й рухатись вперед.

Зінченко відчайдушно хотів грати, я про це знав. Так, він провів 45 хвилин на полі, але ви могли побачити, що він почувається доволі комфортно. Олександр розуміє все, що я хочу, розуміє процес. Гадаю, він провів справді хорошу гру", – заявив Артета на післяматчевій пресконференції.

Нагадаємо, українець провів на полі проти Челсі перший тайм. Це був його дебют за Арсенал після переходу з Ман Сіті. Новий сезон АПЛ стартує 5 серпня.

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