"Болельщики должны быть довольны, но это был товарищеский матч. Как видите, в игре есть много плюсов. То, как мы играли, интенсивность, которую мы показывали. Но в то же время это лишь пробный матч, не стоит увлекаться.

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Есть еще много моментов, в которых нам нужно становиться лучше. Думаю, что мы почувствовали импульс, завершили тур, доставили немного удовольствия нашим фанам и всем, кто внес вклад в этот тур. Пора вернуться в Лондон, чтобы сосредоточиться на подготовке и двигаться вперед.

Зинченко отчаянно хотел играть, я об этом знал. Да, он провел 45 минут на поле, но вы могли увидеть, что он чувствует себя достаточно комфортно. Александр понимает все, что я хочу, понимает процесс. Думаю, он провел действительно хорошую игру", – заявил Артета на послематчевой пресс-конференции .

Напомним, украинец провел на поле против Челси первый тайм. Это был его дебют за Арсенал после перехода из Ман Сити. Новый сезон АПЛ стартует 5 августа.

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