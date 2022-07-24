Арсенал знищив Челсі у товариському матчі, а Олександр Зінченко провів один тайм у складі "канонірів". Дивіться відео голів та огляд поєдинку Арсенал – Челсі на Футбол 24.

Товариський матч.

Арсенал – Челсі – 4:0

Голи: Жезус, 15, Едегор, 36, Сака, 66, Локонга, 90+3

Арсенал вийшов вперед на 15 хвилині – Жезус вискочив віч-на-віч з Менді та ефектно перекинув його. Перед перервою Едегор подвоїв перевагу, точно пробивши у дальній кут після пасу Мартінеллі. У другому таймі Сака зробив рахунок розгромним, добивши м'яч вже у порожні ворота, а крапку в зустрічі поставив Локонга.

Зінченко дебютував за Арсенал з розгромної перемоги над Челсі – провів тайм і став свідком шедевра

Додамо, що Зінченко відіграв перший тайм у складі Арсенала, дебютувавши у складі "канонірів". Наступний матч лондонці проведуть з Севільєю 30 липня.