Олександр Зінченко зберіг місце у старті після хорошого виступу проти Ньюкасла (5:0).

Українець розпочне з перших хвилин перенесений матч 33-го туру АПЛ проти Вулверхемптона.

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Зінченко повністю провів попередню гру проти Ньюкасла і оформив асист. Загалом це для нього 13-та гра у поточному розіграші АПЛ. Гвардіола вирішив залишити Жезуса на лаві запасних і обійтись без "справжніх" форвардів – трійку атаки сформували Фоден, Бернарду та Стерлінг.

Нагадаємо, зараз Ман Сіті має порівну очок з Ліверпулем, але у "містян" є ця гра з Вулверхемптоном і краща на +3 різниця голів.

Манчестер Сіті познущався з Ньюкасла – Зінченко відзначився асистом і допоміг "містянам" відірватися від Ліверпуля