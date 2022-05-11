Український захисник Віталій Миколенко не загримів у лазарет, а продовжує виступати за Евертон.

Перенесений матч 30-го туру АПЛ між Уотфордом і Евертоном розпочнеться о 21:45 за київським часом. Господарі вже вилетіли з АПЛ, а мерсисайдці продовжують боротьбу за виживання.

Віталій Миколенко у попередньому матчі забив шикарний дебютний гол за Евертон, але достроково покинув поле через проблеми зі здоров'ям. На щастя, все обійшлося судомами, тому українець знову виходить у старті.

Стартові склади команд

Уотфорд: Фостер – Нгакіа, Кабаселе, Самір, Масіна – Сіссоко, Каємбе, Гослінг – Сема, Родрігес, Калу.

Евертон: Пікфорд – Івобі, Коулман, Кін, Холгейт, Миколенко – Гордон, Дукуре, Делф, Грей – Рішарлісон.

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