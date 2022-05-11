Зинченко второй раз подряд вышел в основе Манчестер Сити – Гвардиола решил играть без форвардов
Александр Зинченко сохранил место в старте после хорошего выступления против Ньюкасла (5:0).
Украинец начнет с первых минут перенесенный матч 33 тура АПЛ против Вулверхэмптона.
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Зинченко полностью провел предыдущую игру против Ньюкасла и оформил ассист. В общем это для него 13-я игра в текущем розыгрыше АПЛ. Гвардиола решил оставить Жезуса на скамье запасных и обойтись без "настоящих" форвардов – тройку атаки сформировали Фоден, Бернарду и Стерлинг.
Напомним, сейчас Ман Сити имеет поровну очков с Ливерпулем, но у "горожан" есть эта игра с Вулверхэмптоном и лучшая на +3 разница голов.
Манчестер Сити поиздевался над Ньюкаслом – Зинченко отличился ассистом и помог "горожанам" оторваться от Ливерпуля