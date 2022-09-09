Англійська Прем'єр-ліга вирішила перенести всі матчі 7 туру після звістки про смерть Єлизавети ІІ.

У четвер, 8 вересня, стало відомо про смерть королеви Єлизавети ІІ. Сполучене Королівство поринуло в траур через втрату монархині, яка правила понад 70 років.

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АПЛ скасувала всі матчі цього вікенду, повідомляє офіційний сайт. Ліга отримала дозвіл від влади проводити 7 тур за розкладом, однак сама вирішила поставити чемпіонат на паузу, щоб віддати шану Її Величності.

Таким чином, 10 поєдинків перенесені на невизначений термін. Центральною грою вікенду мало стати протистояння Манчестер Сіті та Тоттенхема. У неділю Арсенал Олександра Зінченка мав запланований матч з Евертоном Віталія Миколенка.