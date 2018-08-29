Зінченко у фільмі про Манчестер Сіті: Грав за Шахтар, але через складну ситуацію в Україні моя сім'я переїхала до Москви

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко у фільмі про англійський клуб розповів про період кар'єри до підписання контракту з "містянами".

"Я грав п'ять років за Шахтар. Але потім була дуже складна ситуація в нашій країні, і моя сім'я вирішила переїхати в Москву. Це був дуже складний час для мене. Я не грав п'ять місяців, у мене не було команди. Тільки тренувався сам, з моїми друзями на вулиці або десь ще.

Зінченко досі чекає на Бетіс: чому доля українця залежить від п'яти клубів та матчу команди Шахова і Хачеріді в ЛЧ

Було дуже дивно, коли мій агент розповів про інтерес Манчестер Сіті. Як це взагалі могло бути можливим? Я відчував себе відмінно, кожен в команді посміхався мені.

Коли тільки перейшов, мені не хотілося, щоб хтось мене чіпав або ставив запитань – я не дуже тоді добре знав англійську.

Наші за кордоном: дебют Реброва, сюрприз Безуса, геройство Кичака і квартет дублів

Пам'ятаю перші слова капітана нашої команди, Венсана Компані: "Якщо у тебе є питання, негайно підходь до мене". Це дозволило мені відчувати себе більш впевненим, стало легше влитися в команду", – передає слова Зінченка Tribuna.com.