Зінченко досі чекає на Бетіс: чому доля українця залежить від п'яти клубів та матчу команди Шахова і Хачеріді в ЛЧ

Хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко опинився в епіцентрі справжньої трансферної драми. Його доля залежить одразу від п'яти команд.

Футболіст збірної України все ще сподівається перейти в іспанський Бетіс, який наразі зайняв вичікувальну позицію, інформує Estadio Deportivo.

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До закриття трансферного вікна в Іспанії залишилось якихось два дні, а севільський клуб досі остаточно не визначився, на яке придбання робити головну ставку – Зінченка чи Рафіньї. Спортивний директор Бетіса Лоренсо Серра Феррер дуже хотів би бачити українця на Беніто Вільямарін, однак фінансові апетити Манчестер Сіті серйозно гальмують трансфер.

Англійський клуб продовжує вимагати за 21-річного Зінченка близько 18 млн євро, тоді як Бетіс не готовий підняти свою пропозицію вище 12 млн (за 80% прав на гравця).

Поки клуби намагаються знайти спільну мову, Зінченко через посередництво власних агентів запевнив босів Бетіса, що досі сподівається застрибнути на останній поїзд у Севілью. Однак зараз ситуація з іспанським трансфером екс-"гірника" значно ускладнилась та залежить від ряду інших чинників.

Зінченко, зокрема, змушений сьогодні пильно стежити за перебігом матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів ПАОК – Бенфіка. Річ у тім, що португальський клуб є головним конкурентом Бетіса у боротьбі за вінгера Барселони Рафінью Алькантару. Каталонське Mundo Deportivo наполягає, що саме бразилець – трансферна ціль "огірків" №1. А це означає, що після підписання молодшого сина легендарного Мазінью Бетіс майже гарантовано закриє свою трансферну кампанію.

Тепер повернемось до матчу ПАОК – Бенфіка, від якого й залежить потенційний переїзд Рафіньї на Беніто Вільямарін. Якщо Бетіс прагне орендувати бразильця на один сезон з правом викупу за 25 млн євро, то португальці спроможні вже зараз викласти каталонському гранду на 10 млн більше. Бенфіка майже гарантовано отримає 40 млн євро, якщо проб'ється у груповий етап Ліги чемпіонів, а левова частки від цієї суми буде спрямована якраз на придбання Алькантари.

Відтак, Олександр Зінченко має бути дуже зацікавлений, щоб Бенфіка у Салоніках відіграла несприятливий результат з першого матчу (1:1). Фактично, вінгеру Ман Сіті доведеться вболівати проти своїх партнерів по національній збірній – Шахова та Хачеріді. Ну хіба ж не драма?

Після вильоту ПАОКа з Ліги чемпіонів шанси Зінченка перейти в Бетіс зростуть в декілька разів. Барселона гарантовано прийме більш вигідну пропозицію Бенфіки щодо Рафіньї, а севільці, найпевніше, підкинуть Сіті ще декілька мільйонів за українця. "Огірки", натомість, просто не зможуть завалити трансфери двох гравців. Принаймні, Кіке Сетьєн, який вже дав зелено світло на придбання Рафіньї та Зінченка, буде дуже ображений на босів клубу.

Неймовірно, але факт – подальша кар'єра Зінченка перебуває у руках одразу п'яти команд. Ман Сіті, Бетіс, ПАОК, Бенфіка та, навіть, Барселона причетні до майбутнього українця. Розв'язка може настати вже завтра, за підсумками кваліфікації Ліги чемпіонів.

А поки вирішується доля Зінченка, фанати Бетіса доволі несподівано голосують у соціальних мережах саме за трансфер футболіста Ман Сіті, а не більш зіркового Рафіньї. Далі слово за клубами...