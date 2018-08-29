Зинченко в фильме о Манчестер Сити: Играл за Шахтер, но из-за сложной ситуации в Украине моя семья переехала в Москву

Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко в фильме об английском клубе рассказал о периоде карьеры до подписания контракта с "горожанами".

"Я играл пять лет за Шахтер. Но потом была очень сложная ситуация в нашей стране, и моя семья решила переехать в Москву. Это было очень сложное время для меня. Я не играл пять месяцев, у меня не было команды. Только тренировался сам, с моими друзьями на улице или где-то еще.

Зинченко до сих пор ждет Бетис: почему судьба украинца зависит от пяти клубов и матча команды Шахова и Хачериди в ЛЧ

Было очень странно, когда мой агент рассказал об интересе Манчестер Сити. Как это вообще могло быть возможным? Я чувствовал себя отлично, каждый в команде улыбался мне.

Когда только перешел, мне не хотелось, чтобы кто-то меня трогал или задавал вопросов – я не очень тогда хорошо знал английский.

Наши за границей: дебют Реброва, сюрприз Безуса, геройство Кичака и квартет дублей

Помню первые слова капитана нашей команды, Венсана Компани: "Если у тебя есть вопросы, немедленно подходи ко мне". Это позволило мне чувствовать себя более уверенным, стало легче влиться в команду", – передает слова Зинченко Tribuna.com.