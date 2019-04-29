toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ЛЬВІВ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЧЕЛСІ

Зінченко: Цей сезон буде фантастичним, якщо Манчестер Сіті стане чемпіоном Англії

22:28 163 Читать на русском
Зінченко: Цей сезон буде фантастичним, якщо Манчестер Сіті стане чемпіоном Англії
Олександр Зінченко / соцмережі

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко розповів, в якому випадку сезон 2018/19 можна вважати вдалим.

"Нам було важко грати проти Бернлі, але найважливіше, що ми заробили такі потрібні три очки.

Зінченко показав свої танцювальні вміння

Буде чудово, якщо Манчестер Сіті стане чемпіоном Англії. Тоді цей сезон буде фантастичним", – сказав Зінченко FourFourTwo.

Манчестер Сіті перебуває на 1 позиції в турнірній таблиці АПЛ, набравши 92 очки.

Чому Зінченко розлютив зірку Манчестер Сіті, та як Гвардіола розсудив їх – англійські ЗМІ оцінили українця після Бернлі

Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
9
хв
Тоттенхем
22:00
Аякс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук