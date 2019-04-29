Зінченко: Цей сезон буде фантастичним, якщо Манчестер Сіті стане чемпіоном Англії

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко розповів, в якому випадку сезон 2018/19 можна вважати вдалим.

"Нам було важко грати проти Бернлі, але найважливіше, що ми заробили такі потрібні три очки.

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Буде чудово, якщо Манчестер Сіті стане чемпіоном Англії. Тоді цей сезон буде фантастичним", – сказав Зінченко FourFourTwo.

Манчестер Сіті перебуває на 1 позиції в турнірній таблиці АПЛ, набравши 92 очки.

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