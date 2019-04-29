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Зінченко показав свої танцювальні вміння

21:08 355 Читать на русском
Зінченко показав свої танцювальні вміння
Олександр Зінченко / соцмережі

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко показав свої вміння танцювати.

29 квітня святкують міжнародний день танця. Офіційний Twitter Манчестер Сіті опублікував відео з Олександром Зінченком, який танцює.

Чому Зінченко розлютив зірку Манчестер Сіті, та як Гвардіола розсудив їх – англійські ЗМІ оцінили українця після Бернлі

Українець зіграв у матчі 36 туру АПЛ проти Бернлі (1:0), а його команда повернула собі 1 сходинку в турнірній таблиці АПЛ.

У 37 турі підопічні Хосепа Гвардіола зіграють на своєму полі проти Лестера. Матч відбудеться 5 травня о 22:00 за київським часом.

Теги
Відеоновини Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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