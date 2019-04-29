Зінченко показав свої танцювальні вміння

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко показав свої вміння танцювати.

29 квітня святкують міжнародний день танця. Офіційний Twitter Манчестер Сіті опублікував відео з Олександром Зінченком, який танцює.

Чому Зінченко розлютив зірку Манчестер Сіті, та як Гвардіола розсудив їх – англійські ЗМІ оцінили українця після Бернлі

Українець зіграв у матчі 36 туру АПЛ проти Бернлі (1:0), а його команда повернула собі 1 сходинку в турнірній таблиці АПЛ.

У 37 турі підопічні Хосепа Гвардіола зіграють на своєму полі проти Лестера. Матч відбудеться 5 травня о 22:00 за київським часом.