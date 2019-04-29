Чому Зінченко розізлив партнера, і як Гвардіола розсудив їх – англійські ЗМІ оцінили українця за матч Бернлі – Ман Сіті

Олександр Зінченко провів повний матч проти Бернлі у чемпіонаті Англії. Манчестер Сіті з українцем у складі мчить до важкого чемпіонства, незважаючи на монументальний опір Ліверпуля.

Друга найкраща серія в історії Прем'єр-ліги – команда Гвардіоли виграє 12 матчів поспіль (різниця 27:3), а перевершити може лише саму себе. Манчестер Сіті дотиснув Бернлі, але це була дуже непроста перемога. Зінченко виступив дуже і дуже непогано, отримав розкішні оцінки від різноманітних статистичних порталів, але... англійські ЗМІ були сповнені критики. Зокрема, йому пригадали конфлікт з партнером Лероєм Сане.

Хоча за версією того ж Instat, саме український лівий захисник став найкориснішим у цій грі, отримавши високі 366 балів. Зіні не було рівних серед гравців обох команд у ТТД (128, з браком у 12%), передачах у фінальну третину поля (38) і прицільних пасах у штрафний суперника (6), а також підбираннях м'яча (12).

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А ось вибагливі британські ЗМІ це все не вразило. Деякі пишуть таке, ніби ми різні матчі дивились. Так, профільний Manchester Evening News вдруге поспіль відверто занизив бал (5) і розкритикував Олександра: "Не міг нічого доброго вдіяти в першому таймі, але й після перерви мав декілька ненадійних моментів".

Лише один з героїв манчестерського дербі Сане отримав гіршу оцінку (4). Лерою пригадали суперечку з українцем прямо на полі: "Не завдав Лоутону реальних проблем, а звинувачення на адресу Зінченка через невдалу передачу не допоможуть в його стосунках з Гвардіолою". До речі, наставник Ман Сіті зробив свої висновки і фактично став на бік нашого гравця. Універсал збірної України дограв матч до кінця, збільшивши свою продуктивність, тоді як Сане швиденько поступився місцем на поле Жезусу.

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Sky Sports поставив Зінченку середні 6 балів – ніхто не отримав менше, але й більше 7 також. Це оцінка на рівні Компані, Стерлінга, Гюндогана та того ж Сане. Daily Mail "нагородив найгіршим балом в обох командах (5,5): "На лівому фланзі Зінченко і Сане діяли нижче необхідного рівня. На жаль для настрою Гвардіоли, через них проходило багато передач. Відтак команда часто втрачала м'ячі або грала не надто охайно та ускладнювала собі життя".

Очевидно, в цьому видання винуватить лише українця, адже німець отримав непогані 7 балів. Журналіст Daily Mail Джек Гоган відзначає, що "Зінченко провів 10-й матч у поточному сезоні на фланзі з Сане, лише 4 з них в АПЛ, і це було помітно. Проблема німця полягає в тому, що він краще підходить для матчів, у яких є простір, але вони стають аномалією для Сіті.

Тому для Лероя це був лише 8-й вихід у стартовому складі з січня. Його гра повинна дещо модифікуватись, зі зміщенням у глибину півзахисту. Він має проростати в незвичних місцях і мучити суперника, якщо не фізично, то психологічно. Матч проти Бернлі був саме таким".

Сам Зінченко визнає, що команда грала не так, як повинна була, до перерви: "Гвардіола сказав нам діяти швидше перед другим таймом. Не важливо, що поле було сухе чи інші речі. Ми мали рухати м'яч швидше і без непотрібних других дотиків. Кожен повинен брати відповідальність на себе, і кожен готовий це робити. Це були важкі 3 очки. Мали показувати наше велике бажання перемогти, і ми зробили це".

Британське видання продовжує з критикою взаємодії українця та німця: "Вони ніяк не могли зловити спільну хвилю. Нікого не здивувало, що між цими гравцями не було гармонії. Не вистачало різкості мислення, а передачі були не надто чіткими. Звичайно, це почало дратувати Сане. Черговий пас Зінченка наприкінці першого тайму був надмірний, і Лерой почав жестикулювати, не в змозі приховати роздратування від недостатньо дбайливого ставлення Олекса.

Ці моменти показують, наскільки мінливим є настрій Сане в Сіті. У певному сенсі він не дуже відрізняється від сусіда з МЮ Антоні Марсьяля. Однак є те, що не завжди помічають. Його величезний об'єм роботи приносить можливості. Він зміщується у центр, змушуючи правого і центрального захисників міркувати, кому ж накривати Сане.

Зінченко не завжди розумів гольові моменти для пасу, які створював Лерой своїми переміщеннями. Коли німець сів на лавку за декілька секунд після переможного гола, він виглядав пригніченим, безсумнівно. Тим не менше, наприкінці важкого сезону помітні ознаки його вдосконалення".

Зрештою, не всі стали критикувати Олександра. ESPN дав йому середні, але не найгірші 6 балів, та загалом похвалив: "Діяв пристойно та охайно, однак його взаємодія з Сане бажала кращого, позаяк лівим флангом Сіті створював небагато загроз".

Squawka також оцінює шісткою і виділяє прогрес українця у другому таймі: "Як і Вокер, у першому таймі мав деякі поганенькі моменти, але коли Манчестер Сіті посилив тиск після перерви, його передачі стали значно гострішими. Розташування Зінченка та Вокера ледь не в півзахисті поставило питання щодо монолітності захисного порядку Бернлі".

Zinchenko has the trust of his City manager and his teammates https://t.co/dBGv3MxNTj — Manchester City News (@ManCityMEN) 29 квітня 2019 р.

І навіть той же Manchester Evening News в іншій статті авторства Саймона Байковскі вже нахваляє Олександра: "Висхідна зірка Ман Сіті полегшує життя Гвардіолі. Вихід у трьох поспіль матчах після відновлення від травми свідчить, наскільки важливим гравцем став Зінченко. Йому беззастережно довіряють партнери і Гвардіола. Це змушує задуматись, як же не вистачало українця в обох матчах Ліги чемпіонів з Тоттенхемом. Іноді він показує, що є не зовсім лівим захисником, а деякі його рішення показують, що його чекає ще багато роботи над собою.

Однак Зінченко невпинно розвивається. Гвардіола сказав, що він один з найкращих гравців команди з м'ячем і є стабільним варіантом для гри. Навіть на Олд Траффорд він знову постійно перебував у гущі подій, хоч деякі його рішення не порадували аналітиків клубу. Зате українець найчастіше зустрічався з м'ячем і віддав більше пасів, ніж будь-хто інший на полі. Удосконалення Зінченка стало поганою новиною для Даніло та Менді, які не потрапляють у склад. Гвардіола задоволений своїми двома фулбеками, але влітку хоче знайти на трансферному ринку ще хоча б одного. Перемога ж над Бернлі привела Зінченка до блискучої серії – він виграв усі проведені в АПЛ 20 матчів".

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