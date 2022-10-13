Напередодні одразу 19 тренерів у Львові отримали дипломи УЄФА категорії PRO, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Степаненко отримав нову спеціальність – хавбек збірної України завершив курс УЄФА "Футбольний менеджмент"

Навчання стартувало 19 січня 2021 року, але через повномасштабне вторгнення Росії в Україну курси затрималися на два місяці. Окрім вітчизняних фахівців, навчання пройшли слухачі з-за кордону, зокрема з Бразилії, Австрії, Сербії та Ліхтенштейну. З урахуванням цього фактору та загальної ситуації, що склалася в Україні останніми днями, завершальний етап лізензування було проведено 10-12 жовтня на базі футбольного клубу Рух.

Дипломи отримали: Володимир Бєлаков, Віктор Бицюра, Віктор Богатир, Олег Венглинський, Роман Гнатів, Олег Гусєв, Олег Дейкунов, Жилмар Тадеу да Сілва, Михайло Зарицький, Ігор Климовський, Ігор Костюк, Олена Кудзієва, Віталій Левченко, Карло Ніколіні, Руслан Ротань, Ерванд Сукіасян, Іван Федик, Желько Любеновіч та Микола Цимбал.

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