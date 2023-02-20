Арсенал провів тренування після гри з Астон Віллою, на якому були відсутні чимало гравців "канонірів", повідомляє Football Daily.

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Олександр Зінченко, а також Томас Партей, Едді Нкетія, Жоржінью та Букайо Сака були відсутні на занятті. Не тренувався і Габріел Жезус, який досі відновлюється від травми.

Додамо, що Арсенал вирвав перемогу над Астон Віллою (4:2), а Зінченко забив свій перший гол в АПЛ, зрівнявши рахунок у грі.

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