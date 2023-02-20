"Він виводить команду на абсолютно новий рівень та дозволяє нам грати так, як ми того хочемо. Він опинився там та зробив це (забив Астон Віллі – прим.). В Алекса 4 з 5 титулів АПЛ останніх років, він знає, що потрібно для перемоги.

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У Зінченка була неймовірна гра, подивіться, яка в нього пристрасть. Він тут лише кілька місяців, але вже став великою частиною нашої команди", – наводить слова Ремсдейла Metro.

Нагадаємо, у суботу 26-річний українець провів свій 20 поєдинок у футболці "канонірів", у якому відзначився дебютним голом в АПЛ. Наступним суперником Арсенала буде Лестер (25 лютого, 17:00).

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