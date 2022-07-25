"Справді солідний дебют для українця, який, щоправда, продовжив традицію футболістів Арсенала шалено намагатися пробити з дальньої дистанції, не маючи при цьому потужного удару.

Фанати Арсенала привітали Зінченка з дебютом, в унісон скандуючи його прізвище: ефектне відео

Декілька відмінних передач і хороше відчуття позиції, незважаючи на питання, які були підняті щодо його захисних здібностей", – оцінила дії Зінченка журналістка Football.London Кайя Кайнак.

Нагадаємо, 24 липня на стадіоні Кемпінг Уорлд в Орландо (США) відбувся контрольний матч між Арсеналом та Челсі, який став дебютним для Зінченка у складі лондонського клубу. Поєдинок завершився впевненою перемогою "канонірів" з рахунком 4:0.

Зінченко дебютував за Арсенал з розгромної перемоги над Челсі: провів тайм, знищив візаві та став свідком шедевра