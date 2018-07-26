Зінченко: Сподіваюся, наступний сезон буде навіть кращий за попередній, особливо в Лізі чемпіонів

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився враженнями від матчу Міжнародного кубка чемпіонів проти Ліверпуля.

Нагадаємо, Манчестер Сіті поступився Ліверпулю в матчі Міжнародного кубка чемпіонів. Переможний гол забив Мане на останніх секундах поєдинку.

Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі на позиції центрального півзахисника та провів на полі 63 хвилини.

Манчестер Сіті – Ліверпуль – 1:2 – відео голів та огляд матчу

"Думаю, ми добре зіграли. Ми не реалізували усіх шансів, які у нас були, але, на мій погляд, в кінцівці матчу потрібно було призначити пенальті. У нас багато молодих гравців, які ніколи не грали в цьому складі, але всі зіграли добре. Ми намагалися грати в нашому звичному стилі, іноді це виходило, іноді ні.

Нам належить пройти довгий шлях, перш ніж ми стартуємо в Прем'єр-лізі, і, сподіваюся, наступний сезон буде навіть кращий, ніж останній, особливо в Лізі чемпіонів", – цитує Зінченка офіційний сайт Манчестер Сіті.

Нагадаємо, останнім часом активно лунає інформація про можливий відхід Зінченка з Ман Сіті. Сам українець раніше заявляв, що не впевнений у своєму майбутньому.