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Зінченко: Сподіваюся, наступний сезон буде навіть кращий за попередній, особливо в Лізі чемпіонів

11:51 195 Читать на русском
Зінченко: Сподіваюся, наступний сезон буде навіть кращий за попередній, особливо в Лізі чемпіонів
Олександр Зінченко / фото: ФК Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко поділився враженнями від матчу Міжнародного кубка чемпіонів проти Ліверпуля.

Нагадаємо, Манчестер Сіті поступився Ліверпулю в матчі Міжнародного кубка чемпіонів. Переможний гол забив Мане на останніх секундах поєдинку.

Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі на позиції центрального півзахисника та провів на полі 63 хвилини.

Манчестер Сіті – Ліверпуль – 1:2 – відео голів та огляд матчу

"Думаю, ми добре зіграли. Ми не реалізували усіх шансів, які у нас були, але, на мій погляд, в кінцівці матчу потрібно було призначити пенальті. У нас багато молодих гравців, які ніколи не грали в цьому складі, але всі зіграли добре. Ми намагалися грати в нашому звичному стилі, іноді це виходило, іноді ні.

Нам належить пройти довгий шлях, перш ніж ми стартуємо в Прем'єр-лізі, і, сподіваюся, наступний сезон буде навіть кращий, ніж останній, особливо в Лізі чемпіонів", – цитує Зінченка офіційний сайт Манчестер Сіті.

Нагадаємо, останнім часом активно лунає інформація про можливий відхід Зінченка з Ман Сіті. Сам українець раніше заявляв, що не впевнений у своєму майбутньому.

Товариські матчі

Манчестер Сіті - Ліверпуль: Четвер 26 липня 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
1 : 2
Ліверпуль
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Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Товариські матчі Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті - Ліверпуль Англія
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