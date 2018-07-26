Зинченко: Надеюсь, следующий сезон будет даже лучше предыдущего, особенно в Лиге чемпионов

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко поделился впечатлениями от матча Международного Кубка чемпионов против Ливерпуля.

Напомним, Манчестер Сити уступил Ливерпулю в матче Международного кубка чемпионов. Победный гол забил Мане на последних секундах поединка.

Александр Зинченко вышел в стартовом составе на позиции центрального полузащитника и провел на поле 63 минуты.

Манчестер Сити – Ливерпуль – 1:2 – видео голов и обзор матча

"Думаю, мы хорошо сыграли. Мы не реализовали всех шансов, которые у нас были, но, на мой взгляд, в концовке матча нужно было назначить пенальти. У нас много молодых игроков, которые никогда не играли в этом составе, но все сыграли хорошо. Мы пытались играть в нашем привычном стиле, иногда это получалось, иногда нет.

Нам предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы стартуем в Премьер-лиге, и, надеюсь, следующий сезон будет даже лучше, чем последний, особенно в Лиге чемпионов", – цитирует Зинченко официальный сайт Манчестер Сити.

Напомним, в последнее время активно звучит информация о возможном уходе Зинченко из Манчестер Сити. Сам украинец ранее заявлял, что не уверен в своем будущем.