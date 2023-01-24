52-річний колишній футболіст і тренер склав символічну збірну 21-го туру АПЛ, до якої увійшов і гравець збірної України.

Зінченко – найкращий гравець проти МЮ, екстаз від Мудрика та провал Яремчука: наші в Європі

Зінченко провів на полі усі 90 хвилин у матчі проти Манчестер Юнайтед (3:2) і взяв участь у двох гольових атаках. Після матчу Олександр отримав низку позитивних відгуків від фанатів і легенд.

Компанію українцю в обороні в команді Ширера склали Наіф Агерд (Вест Хем), Тьягу Сілва (Челсі) та Кріс Річардс (Крістал Пелас). Також в топ-11 гравців туру потрапили одноклубники Сашка – Едвард Нкетія, який оформив дубль у ворота МЮ, та Букайо Сака, який раз забив.

Капітан без пов'язки. Зінченко закохав у себе всіх, трансформував ментальність Арсенала і осоромив легенду МЮ