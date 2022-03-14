"Визволителі їб*чі. Ви змушуєте наш народ страждати і плакати замість того, щоб радіти і сміятися.

"Залиште нас і нашу Україну": Ракицький закликав росіян припинити війну

Вам повернеться сповна вся та біль, яку ми відчули на собі. Горіть у вогні, нелюди. Слава Україні", – написав Бойко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, сьогодні вже 19-й день війни. Російські загарбники сподівалися завоювати нас за декілька днів, однак українці успішно руйнують кровожерливі плани Путіна та його армії. Водночас цивілізований світ тисне на агресора санкціями.

Росія напала на Україну: Ярмоленко забив і заплакав, сильний виступ Шевченка, фанати дали точку для бомбардувань (LIVE)