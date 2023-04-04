Нинішні лідери АПЛ мріють про підписання 25-річного Тео Ернандеса, стверджує Calciomercato.

Що не так зі статистикою Зінченка, злети і падіння українця – Арсенал крутий, але ризикує віддати золото АПЛ

Позиція лівого захисника у Арсенала надійно закрита Зінченком та Тірні, однак віце-чемпіон світу може вивести її на абсолютно новий рівень. Щоправда, Мілан не хоче відпускати свого лідера, задираючи цінник до 70-80 млн євро. Арсенал міг би включити в обмін когось з пари Зінченко-Тірні, щоб збити ціну і дати "россонері" готову заміну.

У нинішньому сезоні Тео оформив 3 голи та 5 асистів за 2821 хвилину на полі. До прикладу, статистика Зінченка – 2027 хвилин, гол та 2 асисти.

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