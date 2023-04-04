Нынешние лидеры АПЛ мечтают о подписании 25-летнего Тео Эрнандеса, утверждает Calciomercato.

Что не так со статистикой Зинченко, взлеты и падения украинца – Арсенал крут, но рискует отдать золото АПЛ

Позиция левого защитника у Арсенала надежно закрыта Зинченко и Терни, однако вице-чемпион мира может вывести ее на совершенно новый уровень. Правда, Милан не хочет отпускать своего лидера, задирая ценник до 70-80 млн евро. Арсенал мог бы включить в обмен кого-то из пары Зинченко-Тирни, чтобы сбить цену и дать "россонери" готовую замену.

В нынешнем сезоне Тео оформил 3 гола и 5 ассистов за 2821 минуту на поле. К примеру, статистика Зинченко – 2027 минут, гол и 2 ассиста.

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