Олександр Зінченко після невдачі у збірній традиційно потрапив у стартовий склад. Матч, як онлайн-трансляція Арсенал – Лідс на "Футбол 24", почався о 17:00. Артета проти своєї улюбленої команди, у поєдинках з якою здобув найбільше перемог, хоча останні дві зустрічі виграв лише мінімально. Гості ведуть відчайдушну боротьбу за виживання, однак на виїзді набирають значно менше очок, ніж у рідних стінах. Лондонці у статусі найкращої домашньої команди сезону прагнули втримати дистанцію від Ман Сіті.

Арсенал – Лідс: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Вибуховий початок. Не минуло й 10 секунд, як Лідс розвів з центра поля і закинув на фланг Зінченка. По суті намагалися гості скопіювати блискавичний гол Борнмута на цьому ж стадіоні. Українець випередив одного суперника, але вийшло скидання Крістенсену, спробу якого Ремсдейл парирував. Мартінеллі блискавично відповів ударом після комбінації двох Габріелів. Жезус притримав для земляка, але блок зававдив. Намагається універсал збірної України більше в ширину як класичний фулбек грати на старті зустрічі. На протилежному фланзі важкувато Вайту без Саки, який не вийшов у старті на матч АПЛ вперше з грудня 2021-го.

Активізується Зіна на 11 хвилині – блискуче обігрався з Мартінеллі й віддав на Джаку. Швейцарець навісив на зовсім самотнього Жезуса, чий удар з кількох метрів дивом не знайшов ворота. Недаремно показують розминку Саки. Пауза в атаці Арсенала явно затягнулася. За хвилин 20 з моментів лише удар гравця Лідса п'ятою в Ремсдейла, та й той офсайдний. Троссар ще й в обороні не відпрацював. Саммервіл після кількох стіночок увірвався до штрафного, голкіпер потягнув. Згодом 21-річний нідерландець ще й викотив під розстрільний удар Харрісону – Ремсдейл уже присідав було, але виручив і тут.

Господарі відкрили рахунок з нічого. Жезус поклав на газон Крістенсена та Айлінга, і капітан гостей зачепив його коліно. Сам же бразилець і реалізував пенальті. Арсенал розриває на контратаках. Марнує момент Жезус. Виходить за межі штрафного голкіпер Лідса Мельє, випереджаючи Троссара та Едегора, але на підбиранні Мартінеллі – Айлінг ледь встиг винести з лінії, щоб не привезти ще й автогол. Матч болю для "канонірів". Джака довго лежав у чужому штрафному, Едегору грубо наступили на ногу, Мартінеллі двічі поспіль надавали допомогу лікарі, Жезус шкутильгає після того, як Крістенсен вставив ногу.

На старті другої половини Зінченко котить на хід Мартінеллі, який обігрує захисника і прострілює на дальню. Бен Вайт забиває 2 м'яч за 3 домашні матчі, до чого додав раніше ще гольовий пас. Жезус поміж ліній котить у штрафний, Троссар хитає захисників і віддає асист на Габріела, який увірвався на межу воротарського. Повернення в основу екс-форварда Манчестер Сіті додало ще більшої повітряної легкості атакам "канонірів". Артета, щоправда, не дав автору дубля дограти і 60 хвилин. Сака з Жоржінью поміняли Жезуса та Партея.

| Gabriel Jesus vs Leeds



• 60 mins

• 2 goals

• 24/28 accurate passes

• 4 shots

• 48 touches

• 2 passes into final third

• 1/1 tackles won

• 4 recoveries

• 4/9 ground duels won pic.twitter.com/wrKISYmh5d — Arsenal Buzz (@ArsenalBuzzCom) April 1, 2023

Ремсдейл цього разу вже обличчям парирує удар впритул. Небезгрішна оборона Арсенала дозволяє ще й Крістенсену пробивати з центра штрафного, вище. Лідс розмочив таки рахунок. Харрісон розхитав Голдінга і прострілив. Снаряд з рикошетом від Джаки потрапив до Крістенсена, який відзначився голом другий тур поспіль, причому обидва рази це сталося на виїзді. По дорозі м'яч ще й зачепив Зінченка, не давши Ремсдейлу витягнути черговий удар.

Помітна важкуватість нашого легіонера та ще кількох гравців після збірних. Ще й Троссар тримається за низ спини. Схоже, це екс-хавбек Баварія Марк Рока вдарив ззаду бельгійського вінгера. Заблокований удар здалеку, цілих 18 неточних передач, аж 23 втрати, що з відривом найгірший результат у матчі – Зінченко з незвично високим браком сьогодні діє, на 86 хвилині пішов з поля. А за мить до того Джака замкнув елегантний навіс Едегора. Арсенал зберігає 8 очок переваги над Манчестер Сіті, але в того матч у запасі та очна зустріч з лідером вдома. Лідс у головоломці 7 конкурентів, між якими лише 2 очки різниці, посідає останнє рятівне місце над зоною вильоту лише завдяки додатковим показникам.

FT: Arsenal 4-1 Leeds



xG: 3.41-0.78

Shots: 13-7

Shots on target: 6-5

Possession: 66.9%-33.1%

Corners: 4-3



Another three points for the Gunners. pic.twitter.com/jCYmN1OzoJ — Squawka Live (@Squawka_Live) April 1, 2023

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