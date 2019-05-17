toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Зінченко разом з партнерами по Манчестер Сіті вирушив на фінал Кубка Англії

17 травня 23:23 1387 Читать на русском
Зінченко разом з партнерами по Манчестер Сіті вирушив на фінал Кубка Англії
Олександр Зінченко / Манчестер Сіті

Манчестер Сіті вирушив до Лондона на фінал Кубка Англії проти Уотфорда.

26’ Давід Сілва
38’ Габріел Жезус
61’ Кевін де Брюйне
68’ Габріел Жезус
81’ Рахім Стерлінг
87’ Рахім Стерлінг
 
26’ Давід Сілва
38’ Габріел Жезус
61’ Кевін де Брюйне
68’ Габріел Жезус
81’ Рахім Стерлінг
87’ Рахім Стерлінг

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола взяв на вирішальну гру Кубка Англії проти Уотфорда 24 футболісти, серед яких і українець Олександр Зінченко.

"Коли я був молодшим, Кубок Англії для мене був таким же важливим, як і АПЛ": Зінченко – про матч із Уотфордом

Воротарі: Едерсон, Клаудіо Браво, Аріянет Муріч, Даніель Грімшоу

Захисники: Кайл Уокер, Даніло, Ніколас Отаменді, Емерік Ляпорт, Джон Стоунз, Венсан Компані, Філіпе Сандлер, Фабіан Делф, Олександр Зінченко

Півзахисники: Фернандінью, Давід Сілва, Кевін Де Брюйне, Філ Фоден, Ілкай Гюндоган, Бернарду Сілва

Нападники: Ріяд Марез, Лерой Сане, Рахім Стерлінг, Габріель Жезус, Серхіо Агуеро

Нагадаємо, фінальний матч Кубка Англії між Манчестер Сіті та Уотфордом відбудеться завтра, 18 травня, на Уемблі, початок поєдинку – о 19:00.

Зінченко у фіналі на Вемблі, чемпіонський трилер Бундесліги, битва за ЛЧ в Іспанії та Італії – чим вабить євровікенд

blog_ava
Опорник для Ман Сіті, пробудження Тоттенхема, Челсі залежить від бану, Арсенал – від ЛЧ. Трансферні плани топ-6 АПЛ
00:04
3597
Теги
Головне Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Манчестер Сіті - Уотфорд Кубок Англії 2018/19 Кубок Англії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Чорноморець – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
    Україна — 08:004211 Чорноморець – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
19
год
:
12
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук