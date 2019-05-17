Зінченко разом з партнерами по Манчестер Сіті вирушив на фінал Кубка Англії

Манчестер Сіті вирушив до Лондона на фінал Кубка Англії проти Уотфорда.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола взяв на вирішальну гру Кубка Англії проти Уотфорда 24 футболісти, серед яких і українець Олександр Зінченко.

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Воротарі: Едерсон, Клаудіо Браво, Аріянет Муріч, Даніель Грімшоу

Захисники: Кайл Уокер, Даніло, Ніколас Отаменді, Емерік Ляпорт, Джон Стоунз, Венсан Компані, Філіпе Сандлер, Фабіан Делф, Олександр Зінченко

Півзахисники: Фернандінью, Давід Сілва, Кевін Де Брюйне, Філ Фоден, Ілкай Гюндоган, Бернарду Сілва

Нападники: Ріяд Марез, Лерой Сане, Рахім Стерлінг, Габріель Жезус, Серхіо Агуеро

Нагадаємо, фінальний матч Кубка Англії між Манчестер Сіті та Уотфордом відбудеться завтра, 18 травня, на Уемблі, початок поєдинку – о 19:00.

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