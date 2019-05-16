"Коли я був молодшим, Кубок Англії для мене був таким же важливим, як і АПЛ": Зінченко – про матч із Уотфордом

Лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко дав інтерв'ю перед фінальним матчем Кубка Англії проти Уотфорда.

"Чесно кажучи, відчуття грати у фіналі на Вемблі є неймовірними. Фінал завжди особливий і ми не можемо дочекатись його.

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Коли я був молодшим, Кубок Англії для мене був таким же важливим, як і АПЛ. Не знаю, як для інших гравців, але для мене це саме так.

Я мрію грати на найвищому рівні, і я не знав, що я буду тут і готуватимусь до фіналу Кубка Англії. Мрії збуваються.

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Уотфорд має чудових футболістів, особливо попереду. Мені подобається їхній тренер та стиль гри. Впевнений, що проти них буде важко, але вважаю, що наша ціль – показувати у кожній грі, хто ми є", – цитує Зінченка Daily Mail.

Матч Манчестер Сіті – Уотфорд відбудеться 18 травня о 19:00 за київським часом.