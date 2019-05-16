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"Коли я був молодшим, Кубок Англії для мене був таким же важливим, як і АПЛ": Зінченко – про матч із Уотфордом

16 травня 11:20 851 Читать на русском
"Коли я був молодшим, Кубок Англії для мене був таким же важливим, як і АПЛ": Зінченко – про матч із Уотфордом
Олександр Зінченко / соцмережі

Лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко дав інтерв'ю перед фінальним матчем Кубка Англії проти Уотфорда.

26’ Давід Сілва
38’ Габріел Жезус
61’ Кевін де Брюйне
68’ Габріел Жезус
81’ Рахім Стерлінг
87’ Рахім Стерлінг
 
26’ Давід Сілва
38’ Габріел Жезус
61’ Кевін де Брюйне
68’ Габріел Жезус
81’ Рахім Стерлінг
87’ Рахім Стерлінг

"Чесно кажучи, відчуття грати у фіналі на Вемблі є неймовірними. Фінал завжди особливий і ми не можемо дочекатись його.

Зінченко потрапив в альтернативну збірну сезону АПЛ за версією Whoscored

Коли я був молодшим, Кубок Англії для мене був таким же важливим, як і АПЛ. Не знаю, як для інших гравців, але для мене це саме так.

Я мрію грати на найвищому рівні, і я не знав, що я буду тут і готуватимусь до фіналу Кубка Англії. Мрії збуваються.

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Уотфорд має чудових футболістів, особливо попереду. Мені подобається їхній тренер та стиль гри. Впевнений, що проти них буде важко, але вважаю, що наша ціль – показувати у кожній грі, хто ми є", – цитує Зінченка Daily Mail.

Матч Манчестер Сіті – Уотфорд відбудеться 18 травня о 19:00 за київським часом.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном Манчестер Сіті - Уотфорд Уотфорд Уотфорд Кубок Англії 2018/19 Кубок Англії
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